Dennis DJ faz show no meio do público em Vitória Foto: Marcela Sampaio/Brava EntretenimentoApresentação de Dennis acontece no Oasis Beach Club, em agosto. Saiba detalhes sobre compra... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h56 )

Foto: Marcela Sampaio/Brava Entretenimento Dennis DJ retorna a Vitória com o novo projeto “Face to Face”, no dia 16 de agosto, e vai se jogar no meio do público! No Oasis Beach Club, o palco, com apenas um metro de altura, será montado no centro da pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

