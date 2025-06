Dentista com sinais de embriaguez causa acidente e grávida fica ferida Avenida Mário Gurgel, em CariacicaO dentista também estava com a CNH suspensa e o licenciamento do carro em atraso. A grávida foi atendida...

Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share