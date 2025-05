Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes Denzel Washington discutiu com fotógrafo em Cannes (Foto: Reprodução/Youtube/ @news.com.au)Denzel Washington discutiu com um fotógrafo... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h36 ) twitter

Denzel Washington discutiu com fotógrafo em Cannes (Foto: Reprodução/Youtube/@news.com.au)Denzel Washington discutiu com um fotógrafo que o incomodou durante sua passagem pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, que ocorreu nessa segunda-feira, 19. Homenageado com uma Palma de Ouro honorária, o ator viralizou nas redes sociais após apontar o dedo e “dar uma bronca” no profissional.

