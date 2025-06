Deputado destina emenda para recapear condomínio de luxo de celebridades Fotos: Reprodução/Instagram @fabioterueloficial | @deolane | @fiukNa vizinhança de Fábio Teruel moram celebridades como a cantora Simone... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h36 ) twitter

Fotos: Reprodução/Instagram @fabioterueloficial | @deolane | @fiuk A Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, usou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) para recapear o condomínio de luxo no bairro Tamboré, onde ele vive. Na vizinhança do deputado moram celebridades como a cantora Simone Mendes, a influencer Deolane Bezerra e o ator Fiuk.

