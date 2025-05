Desavenças antigas motivaram assassinato de motociclista em Vitória Dierry Alves de Souza tinha 32 anos. Foto: Gabriela Valdetaro/TV Vitória/Divulgação/Polícia CivilDierry Alves foi morto em janeiro.... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h07 ) twitter

Dierry Alves de Souza tinha 32 anos. Foto: Gabriela Valdetaro/TV Vitória/Divulgação/Polícia Civil A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte do motociclista Dierry Alves de Souza, de 32 anos, ocorrida em janeiro deste ano. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o crime foi motivado por desavenças antigas ligadas ao tráfico de drogas na região de Tabuazeiro, na Capital.

