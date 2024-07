Descoberta aprimorada de contas laranja: IA e redes sociais na lavagem de dinheiro Cerca de US$ 3,1 trilhões em fundos ilícitos circularam pelo sistema financeiro global no ano passado, de acordo com a Nasdaq. No... Folha Vitória|Do R7 22/07/2024 - 20h54 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-