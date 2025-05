Descubra mais sobre RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army Explore o vídeo de RAIDOU Remastered, revelando os mistérios que aguardam o detetive Raidou Kuzunoha na Capital Taisho. Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h36 ) twitter

Hoje (20), a ATLUS disponibilizou um novo vídeo do aguardado RPG de ação sobrenatural RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army. O vídeo mostra a ambientação da Capital na Era Taisho e os aliados demoníacos que o jogador encontrará ao longo da jornada.

Para mais detalhes e novidades sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

