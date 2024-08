Descubra o Novo Capítulo de LITTLE NIGHTMARES III! Foto: Bandai Namco/Divulgação A Bandai Namco está trazendo os jogadores de volta ao Lugar Nenhum em LITTLE NIGHTMARES™... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 16h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h21 ) ‌



A Bandai Namco está trazendo os jogadores de volta ao Lugar Nenhum em LITTLE NIGHTMARES™ III, e desta vez eles não precisarão enfrentar seus medos sozinhos. Revelado na Opening Night Live durante a gamescom 2024, o novo trailer destaca o trabalho em equipe de Low e Alone, os dois novos personagens do jogo, para escapar dos pesadelos da Espiral, o novo cenário do jogo.

