Desfile e Nhoque da Fortuna para saudar o preview do verão 2026

Radicada em São Paulo e de férias na Ilha, Ticy Chieppe recebeu terça-feira, no Aleixo, ao lado da irmã e sócia, Julia, em torno de nova coleção de sua boutique. Como era dia 29, foi deixada uma moeda embaixo de cada prato para que as convidadas fizessem o ritual do Nhoque da Fortuna enquanto uma modelo exibia os looks do preview do verão 2026.

