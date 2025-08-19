Design capixaba se consolida em NYC e estreia nos Hamptons
Compradores de todo o mundo estiveram na NY Now, uma das principais feiras internacionais voltadas ao design e lifestyle, em Nova York. Todos em busca de marcas com identidade forte e propósito. Após marcar presença na edição de inverno, em fevereiro, nossa designer Carolina Neves participou agora da edição de verão, apresentando suas coleções e best-sellers. CN tem expandido sua atuação internacional e hoje coleciona pontos de venda em diferentes partes do planeta. Durante esta viagem aos Estados Unidos, a marca também estreou nos Hamptons, com um trunk show. Com ela, o marido e sócio, Pedro Trindade, e a diretora Carolina Hemerly.
Saiba mais sobre essa conquista incrível e o impacto do design capixaba no exterior, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
