Design capixaba se consolida em NYC e estreia nos Hamptons Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 00h37 )

Compradores de todo o mundo estiveram na NY Now, uma das principais feiras internacionais voltadas ao design e lifestyle, em Nova York. Todos em busca de marcas com identidade forte e propósito. Após marcar presença na edição de inverno, em fevereiro, nossa designer Carolina Neves participou agora da edição de verão, apresentando suas coleções e best-sellers. CN tem expandido sua atuação internacional e hoje coleciona pontos de venda em diferentes partes do planeta. Durante esta viagem aos Estados Unidos, a marca também estreou nos Hamptons, com um trunk show. Com ela, o marido e sócio, Pedro Trindade, e a diretora Carolina Hemerly.

