Detento é encontrado morto perto de horta em presídio do ES Foto: Reprodução/TV VitóriaSegundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o corpo foi localizado com a ajuda de uma equipe com... Folha Vitória|Do R7 06/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 06/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/TV Vitória Um detento foi encontrado morto a cerca de 500 metros de uma horta, localizada no Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha. O corpo do detento do regime semiaberto foi encontrado neste sábado (05).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Papa Francisco faz primeira aparição pública em celebração no Vaticano após internação

Uso de nome social é regulamentado nas secretarias do governo do ES

Rosa do Deserto: 7 macetes para estimular a floração e evitar doenças