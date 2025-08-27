Detento é morto a tiros ao chegar para trabalhar em Cariacica
Crime aconteceu na porta da empresa (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Detento cumpria pena no regime semiaberto e foi morto na porta...
Crime aconteceu na porta da empresa (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Um homem foi morto a tiros na porta da empresa onde trabalhava às margens da Rodovia do Contorno, no bairro Porto Engenho, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (27). Informações iniciais passadas pelas polícia são de que a vítima é um detento do regime semiaberto.
