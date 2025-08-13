Logo R7.com
Detox de vermes: especialistas alertam para uso de remédios sem necessidade

Imagem: CanvaEspecialistas apontam que não há evidências científicas que comprovem a eficácia do “detox de vermes”

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Você já ouviu falar no “detox de vermes”? O uso periódico de remédios ou tratamentos alternativos com o objetivo de eliminar verminoses é visto por algumas pessoas como essencial e, recentemente, tem ganhado força nas redes sociais.

Para entender melhor os riscos e as recomendações sobre o uso de vermífugos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

