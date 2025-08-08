Deu samba! Imperatriz do Forte está na semifinal da Copa Vitória das Comunidades
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Imperatriz do Forte, que subiu este ano para a 1ª Divisão, elimina o Bela Vista e está na semifinal...
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Tradicional escola do Carnaval capixaba, a Imperatriz do Forte chegou pra ficar também no futebol. Depois de subir este ano para a 1ª Divisão da Copa Vitória das Comunidades, a Imperatriz foi além e garantiu vaga nas semifinais da competição.
