Dia D Glória deve atrair 120 mil pessoas e movimentar R$ 30 milhões

Foto: Divulgação/ Fecomércio-ESO Dia D Glória terá descontos de até 70% em roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios...

Folha Vitória|Do R7

O Dia D Glória deve atrair 120 mil pessoas e tem a expectativa de movimentar R$ 30 milhões na economia capixaba. Mais de mil lojas participarão e os descontos poderão chegar até 70% durante todo o período do evento.

