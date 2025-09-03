Dia D Glória deve atrair 120 mil pessoas e movimentar R$ 30 milhões
Foto: Divulgação/ Fecomércio-ESO Dia D Glória terá descontos de até 70% em roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios...
O Dia D Glória deve atrair 120 mil pessoas e tem a expectativa de movimentar R$ 30 milhões na economia capixaba. Mais de mil lojas participarão e os descontos poderão chegar até 70% durante todo o período do evento.
O Dia D Glória deve atrair 120 mil pessoas e tem a expectativa de movimentar R$ 30 milhões na economia capixaba. Mais de mil lojas participarão e os descontos poderão chegar até 70% durante todo o período do evento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: