Dia D Glória promete descontos de até 70% em mil lojas de Vila Velha Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaTradicional evento no polo de modas deve movimentar R$ 30 milhões em vendas no comércio local Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 10h57 )

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Mais de mil lojas participantes e descontos de até 70%. O Dia D Glória pretende movimentar um dos principais polos de varejo da Grande Vitória com ofertas de moda feminina, masculina e infantil; além de calçados, móveis, acessórios, roupas de cama e colchões. A programação do tradicional evento de vendas de Vila Velha começa na próxima quinta-feira (4).

