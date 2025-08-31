Dia D Glória promete descontos de até 70% em mil lojas de Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaTradicional evento no polo de modas deve movimentar R$ 30 milhões em vendas no comércio local
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Mais de mil lojas participantes e descontos de até 70%. O Dia D Glória pretende movimentar um dos principais polos de varejo da Grande Vitória com ofertas de moda feminina, masculina e infantil; além de calçados, móveis, acessórios, roupas de cama e colchões. A programação do tradicional evento de vendas de Vila Velha começa na próxima quinta-feira (4).
