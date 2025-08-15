Dia do Advogado comemorado no Ilha Buffet com cinco bandas Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 00h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 00h38 ) twitter

O Dia do Advogado foi celebrado segunda-feira (11), no Ilha Buffet. Milhares de advogados vindos de todas as regiões do Estado curtiram cinco bandas em palcos diferentes e mais de cinco horas de música. A anfitriã, presidente da OAB-ES, Erica Neves não resistiu e deu uma canja no microfone, além de ficar até a saída do último convidado.

Para mais detalhes sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

