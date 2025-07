Dia do Chocolate: como fazer bolo igual de marcas famosas com o ingrediente Neste Dia do Chocolate veja receita caseira de bolo da Cacau Show para fazer em casa/ReproduçãoAprenda a fazer um bolo delicioso e... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Folha Vitória

Neste Dia do Chocolate veja receita caseira de bolo da Cacau Show para fazer em casa/Reprodução O Dia do Chocolate é um dos momentos mais aguardados por todos os amantes dessa iguaria deliciosa. Para muitos, o chocolate é muito mais do que uma simples sobremesa: é um prazer que desperta memórias afetivas, e é perfeito para qualquer ocasião.

Não perca a chance de fazer um bolo incrível e celebrar essa data doce! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

