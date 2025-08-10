Dia dos Pais: relembre 15 pais marcantes do cinema Do excêntrico ao épico, muitos pais que marcaram a história do cinema (Foto: Reprodução/Netflix/Disney+/HBO Max) Uma seleção especial... Folha Vitória|Do R7 10/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Do excêntrico ao épico, muitos pais que marcaram a história do cinema (Foto: Reprodução/Netflix/Disney+/HBO Max) Eles enfrentam perigos intergalácticos, cruzam oceanos em busca de um filho perdido, reinventam a vida em meio ao caos e até desafiam as leis da física, tudo por amor.

Para descobrir mais sobre esses personagens inesquecíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Do barro ao prato: um dia com as paneleiras de Goiabeiras

Craques da seleção brasileira de basquete fazem exibição com casa cheia em Guarapari

Pensamento contrário: empreendendo com coragem e método