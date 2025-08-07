Dia dos Pais: Richarlison compartilha a paixão pelos filhos e por PUBG O jogador da Seleção Brasileira e o criador de conteúdo Leguito são, além de pais, grandes fãs de PUBG MOBILE Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, possui uma legião de fãs e é uma paixão que também pode ser passada entre gerações. Como é o caso de Richarlison e Gustavo “Leguito”, que neste Dia dos Pais celebram os mapas de PUBG MOBILE na companhia de seus filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a relação entre paternidade e videogames!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motoboys depredam casa de cliente após pedido ser cancelado em Vila Velha

Polícia investiga rifas ilegais e apreende carros de luxo e jet ski no ES

Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 07 de agosto de 2025