Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Dia dos Pais: Richarlison compartilha a paixão pelos filhos e por PUBG

O jogador da Seleção Brasileira e o criador de conteúdo Leguito são, além de pais, grandes fãs de PUBG MOBILE

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, possui uma legião de fãs e é uma paixão que também pode ser passada entre gerações. Como é o caso de Richarlison e Gustavo “Leguito”, que neste Dia dos Pais celebram os mapas de PUBG MOBILE na companhia de seus filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a relação entre paternidade e videogames!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.