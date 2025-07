Dia Mundial do Rock já começou a ser comemorado na Ilha Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Julho é o mês em que se celebra o Dia Mundial do Rock, em alusão a um dos maiores festivais do gênero de todos os tempos, o Live Aid, em 1985. No Iate Clube, a comemoração aconteceu no último sábado (5). Mais de 400 pessoas marcaram presença, a convite do Comodoro Fabiano Pereira e da diretoria social formada por Karina Machado e Consuelo Fidelis. A programação começou às 19h com a apresentação da Banda 027, seguida pelo set do DJ Selektor e o encerramento vibrante com a banda Back To The Past, que trouxe ao palco os grandes clássicos.

Para mais detalhes sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Empreendimento com restaurante, bangalôs e suíte em avião está prestes a ser inaugurado no Caparaó

O casamento cinematográfico de Jessica Prata e Matheus Borges em Pedra Azul

PSNE estreia com show de Luana na Copa Vitória das Comunidades