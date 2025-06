Dias contados O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) está com prazo de validade no gabinete e conta as horas até perder o mandato Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 06h35 ) twitter

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) está com prazo de validade no gabinete e conta as horas até perder o mandato. Apesar da inédita trégua que a Mesa da Presidência lhe concedeu após sua greve de fome, diante da cassação do mandato no Conselho de Ética, e a negativa de seu recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Hugo Motta pode pautar o relatório em plenário a partir do dia 30 de junho.

