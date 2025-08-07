Dieta que fez Gaby Amarantos emagrecer 35 kg é arriscada, alerta médico; entenda qual é e perigos A cantora Gaby Amarantos (Foto: Reprodução/Instagram @gabyamarantos)Cantora aderiu à dieta biogênica; especialistas alertam para riscos... Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A cantora Gaby Amarantos (Foto: Reprodução/Instagram @gabyamarantos) A cantora Gaby Amarantos surpreendeu o público ao revelar, no fim de 2023, uma dieta que a ajudou a eliminar 35kg.

Para entender melhor os riscos dessa dieta e como ela pode afetar a saúde, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bairro da Penha chega para ficar com o Estrela na Copa Vitória das Comunidades

Justiça absolve prefeito e vice eleitos em Santa Maria de Jetibá

Vitória será palco de Congresso da OAB-ES; veja programação