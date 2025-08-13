Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Dinheiro esquecido: 48 milhões de pessoas têm valores a receber de bancos; veja como consultar

Mais de 48 milhões de brasileiros têm valores a receber de bancos (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Banco Central informa que ainda...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Mais de 48 milhões de brasileiros têm valores a receber de bancos (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Os brasileiros sacaram, em junho deste ano, R$ 318,37 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (12), em Brasília, pelo Banco Central (BC).

Saiba mais sobre como consultar e resgatar seu dinheiro esquecido no sistema financeiro acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.