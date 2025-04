Diretor de Until Dawn cita Resident Evil e Outlast como inspirações Diretor de Until Dawn: Noite de Terror cita Resident Evil 7 e Outlast como inspirações para o filme, que estreia em 24 de abril nos... Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diretor de Until Dawn: Noite de Terror cita Resident Evil 7 e Outlast como inspirações para o filme, que estreia em 24 de abril nos cinemas.

A adaptação cinematográfica de Until Dawn está prestes a chegar aos cinemas. Intitulado Until Dawn: Noite de Terror, o filme estreia no dia 24 de abril de 2025 e já recebeu críticas positivas em suas primeiras prévias internacionais. A direção é de David F. Sandberg, conhecido por seu trabalho em filmes de terror como Lights Out e Annabelle 2: A Criação do Mal.

Para saber mais sobre as influências do diretor e detalhes do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O Senhor da Mentira tem perna curta: Belial retorna na Temporada 8

Aposta de Linhares acerta números e leva prêmio na Quina; veja resultado

Prefeito de Cariacica lamenta morte de Nabila Furtado, miss ES e ex-primeira-dama