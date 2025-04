Dirigente é baleado em tentativa de assalto; bandidos queriam malote com R$ 400 mil Laylson Kleber foi baleado (Foto: Divulgação / Sousa)Laylson Kleber de Lima carregava malote para pagar salário de jogadores quando... Folha Vitória|Do R7 08/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h46 ) twitter

dirigente do sousa baleado

O dirigente do Sousa, Laylson Kleber de Lima, foi surpreendido nesta segunda-feira por uma tentativa de assalto próximo ao Estádio Marizão, na cidade sede do clube, na Paraíba. Ele carregava um malote com os salários dos atletas e foi baleado após tentar reagir. Os dois suspeitos fugiram, mas não conseguiram levar os R$ 400 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

