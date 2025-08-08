Disputa de ‘Teds’ no Seminário de Inverno do Líderes do Amanhã A diretoria 2025, formada por Thiago Garcia, Jefferson Neves, Victor Casagrande, Daniela Cade e Édipo Vasconcellos Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A diretoria 2025, formada por Thiago Garcia, Jefferson Neves, Victor Casagrande, Daniela Cade e Édipo Vasconcellos.

Para saber mais sobre este evento e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suzano tem lucro de R$ 5 bilhões no segundo trimestre e eleva projeção de investimentos

Pai é quem participa – entrevista parte 2

Fisioterapeutas altamente qualificadas Sarah Acris, Roberta Colodetti e Cassia Bittencourt recebem para happy hour inaugural