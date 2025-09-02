DIU x Implanon: o que você precisa saber para escolher o seu contraceptivo Entre os métodos contraceptivos, o DIU e o Implanon podem se destacar na hora da escolha. Saiba qual escolher Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Os métodos contraceptivos representam um papel fundamental na autonomia reprodutiva da mulher. Seja de forma física ou hormonal, eles agem evitando a fecundação do óvulo e prevenindo a gravidez.

Para saber mais sobre as diferenças entre o DIU e o Implanon e como escolher o melhor método contraceptivo para você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

Acecraft: veja todos os códigos ativos para setembro de 2025

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em banheiro de shopping no ES