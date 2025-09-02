Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

DIU x Implanon: o que você precisa saber para escolher o seu contraceptivo

Entre os métodos contraceptivos, o DIU e o Implanon podem se destacar na hora da escolha. Saiba qual escolher

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Os métodos contraceptivos representam um papel fundamental na autonomia reprodutiva da mulher. Seja de forma física ou hormonal, eles agem evitando a fecundação do óvulo e prevenindo a gravidez.

Para saber mais sobre as diferenças entre o DIU e o Implanon e como escolher o melhor método contraceptivo para você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.