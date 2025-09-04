Do bem-estar ao adoecimento: quando a vida fitness passa do limite Foto: Reprodução/ Lance!Quando a busca por saúde e boa forma ultrapassa o equilíbrio, surgem comportamentos como o MODE e a ortorexia... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Lance! A busca por saúde e boa forma nunca esteve tão em alta. No entanto, quando disciplina e cuidado com a alimentação ultrapassam a linha do equilíbrio, surgem comportamentos pouco discutidos. Entre eles estão o MODE (Muscularity-Oriented Disordered Eating, em português: Transtorno Alimentar Orientado à Muscularidade) e a ortorexia, ambos marcados por padrões rígidos e pouco realistas.

Saiba mais sobre os riscos da obsessão pela saúde e como encontrar o equilíbrio consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher morre após carro bater e pegar fogo na rodovia Leste Oeste

Empresários capixabas de rochas buscam alívio para tarifaço nos EUA

Polícia prende suspeito do assassinato de artista plástico em Cariacica