Do limão, uma limonada: gigante capixaba de calçados tem alta de 21% nas exportações
Fábrica da Itapuã em Cachoeiro: Previsão de aumentar volume de exportações em 20% este ano. Crédito: DivulgaçãoItapuã Calçados teve...
Fábrica da Itapuã em Cachoeiro: Previsão de aumentar volume de exportações em 20% este ano. Crédito: Divulgação Tem aumento de imposto para produtos brasileiros nos EUA? O limão azedo virou limonada para uma marca capixaba de calçados que não está nem aí pra isso. A Itapuã vai além e quer crescer ainda mais de olho no mercado internacional. E olha que o setor teve queda de vendas.
