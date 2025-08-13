Do parquinho à lua cheia: casamento havaiano celebra amor de infância na Curva da Jurema
Natalia Devens e Matheus Loureiro se casaram na Curva da Jurema. Foto: Arquivo pessoalNathália e Matheus se conheceram aos 3 anos e...
Natalia Devens e Matheus Loureiro se casaram na Curva da Jurema. Foto: Arquivo pessoal Sabe aquele casal de namoradinhos que existe em todas as escolas? Aquele que nunca desgruda e desde a infância tem a certeza de que vai ficar junto? Esse é o caso de Natalia Devens Costa e Matheus Loureiro. Eles se casaram na Curva da Jurema, em Vitória, em uma cerimônia havaiana, com lua cheia sobre o mar e colares no lugar das alianças.
Natalia Devens e Matheus Loureiro se casaram na Curva da Jurema. Foto: Arquivo pessoal Sabe aquele casal de namoradinhos que existe em todas as escolas? Aquele que nunca desgruda e desde a infância tem a certeza de que vai ficar junto? Esse é o caso de Natalia Devens Costa e Matheus Loureiro. Eles se casaram na Curva da Jurema, em Vitória, em uma cerimônia havaiana, com lua cheia sobre o mar e colares no lugar das alianças.
Para saber mais sobre essa linda história de amor e a cerimônia única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa linda história de amor e a cerimônia única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: