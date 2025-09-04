Do verão na Croácia para o inverno na Praia da Costa no mesmo clima festivo
Apesar de festeiro, Sandro Pretti não gosta de comemorar o próprio aniversário, pois conhece muita gente e é difícil fazer uma ‘guest list‘ intimista. Mas a esposa, Jaqueline, o convenceu de receber com um churrasco no último domingo, na piscina do prédio onde moram, na orla da Praia da Costa. Chamou os primos, donos de construtoras parceiras e amigos de infância, do bairro e da arquitetura, além de novos amigos que fez em recente viagem à Croácia.
