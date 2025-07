Documentário sobre ocupação em Vitória estreia nesta sexta com entrada gratuita Documentário Liberdade de Morar. Foto: Projeto acadêmico Vasco CoutinhoDirigido por Penha Souza, o filme experimental acompanha de... Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h16 ) twitter

Documentário Liberdade de Morar. Foto: Projeto acadêmico Vasco Coutinho O documentário “Liberdade de Morar”, produzido por alunos do curso de Rádio e TV do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, será lançado nesta sexta-feira (4), às 19h, na Ocupação Chico Prego, localizada no antigo Colégio São Vicente, no Centro de Vitória. A entrada é gratuita.

Não perca a oportunidade de conhecer essa importante produção!

