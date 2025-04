Documentário sobre tragédia aérea que matou 199 abre debate sobre Congonhas: “Uma metáfora” Congonhas: Tragédia Anunciada estreou na Netflix nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/Netflix)O cineasta Angelo Defanti (O Clube dos... Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente de Congonhas

Congonhas: Tragédia Anunciada estreou na Netflix nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/Netflix)O cineasta Angelo Defanti (O Clube dos Anjos, Verissimo) começou a pensar no que seria sua nova série documental quando errou o horário de um voo e chegou com duas horas de antecedência ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 2016. Para aproveitar o tempo, ele acabou indo visitar o Memorial 17 de Julho, erguido em homenagem às vítimas do acidente do voo 3054, da TAM, em 2007, e encontrou uma situação de completo abandono.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Miss capixaba e ex-primeira-dama, Nabila Furtado, tratava câncer há 5 anos

“Coração está destroçado”, diz ex-prefeito de Cariacica após morte de Nabila Furtado

Quem é Nabila Furtado, miss capixaba e ex-primeira-dama que morreu aos 35 anos