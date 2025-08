Doença de Lyme: conheça infecção diagnosticada em Justin Timberlake Justin Timberlake fez um post no Instagram para dizer que foi diagnosticado com doença de Lyme (Foto: Mark Nguyen/Divulgação)Quadro... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Justin Timberlake fez um post no Instagram para dizer que foi diagnosticado com doença de Lyme (Foto: Mark Nguyen/Divulgação) O cantor e ator Justin Timberlake revelou, nesta quinta-feira (31), que foi diagnosticado com doença de Lyme.

Para saber mais sobre essa infecção e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Rede Saúde Acadêmica abre inscrições para desafio de inovação na saúde

Justin Timberlake é diagnosticado com a doença de Lyme: “Fiquei chocado”

Justin Timberlake revela ter sido diagnosticado com a doença de Lyme: “Fiquei chocado”