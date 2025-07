Dois em um, sérum + base: a maquiagem virou skincare! Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h57 ) twitter

Prestes a começar nova temporada de trunk shows por cidades como Aracaju e Belo Horizonte, a designer de joias Carolina Neves fez um workshop de automaquiagem com o maquiador Ricardo Silveira em parceria com a M.A.C., representada por Mari Naz. Sempre voando de um lado pro outro, ela precisa se virar com os pincéis. E convidou dez clientes para compartilhar dicas preciosas em seu ateliê, na Praia do Canto. Os produtos cremosos e multifuncionais, com ácido hialurônico, FPS, hidratante ou retinol, estão em alta. O Studio Radiance, queridinho da marca, é 80% serum e 20% base. O contorno marrom não se usa mais, dando lugar para rosados e pêssego, o mais natural possível.

