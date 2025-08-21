Logo R7.com
Dois postes caem em rua de Vila Velha e deixam região sem energia

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaO trânsito está parado no local, na Praia de Itaparica. Imagens mostram que um poste caiu em cima...

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Dois postes de energia caíram na Rua Deolindo Perim, em uma mesma quadra, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, no início da tarde desta quinta-feira (21).

