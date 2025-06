Donkey Kong Bananza tem detalhes revelados no Nintendo Direct Donkey Kong e sua parceira Pauline esmagam, batem, escalam e cantam em um novo jogo totalmente em 3D, com novo visual. Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h56 ) twitter

Na apresentação de hoje do Donkey Kong Bananza Direct, Donkey Kong retorna aos holofotes com caos, música, mistério e muitas bananas. Com lançamento exclusivo para o Nintendo Switch 2 em 17 de julho, Donkey Kong Bananza é um novo jogo de plataforma 3D que permite que DK soque, agarre, arremesse, escale, esmague e demonstre sua força enquanto explora as profundezas desta aventura de ação selvagem!

Para mais detalhes sobre essa emocionante aventura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

