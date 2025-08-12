Dono da Ultrafarma, empresário e fiscal da Fazenda são presos por esquema de propina de R$ 1 bilhão Foto: Reprodução/ InstagramInvestigação aponta que processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Reprodução/ Instagram

O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso nesta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Para saber mais sobre este escândalo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

