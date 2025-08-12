Dono da Ultrafarma, empresário e fiscal da Fazenda são presos por esquema de propina de R$ 1 bilhão
Foto: Reprodução/ InstagramInvestigação aponta que processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos...
Foto: Reprodução/ Instagram
O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso nesta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.
Foto: Reprodução/ Instagram
Para saber mais sobre este escândalo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
