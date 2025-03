Dono de distribuidora de gás é agredido por policial em Vila Velha Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaPolicial teria ido ao local cobrar uma dívida. Segundo testemunhas, ele já chegou alterado. Os dois... Folha Vitória|Do R7 21/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegacia Vila Velha

Um policial civil se envolveu em uma briga com o dono de uma distribuidora de gás no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A vítima diz ter sido agredida pelo policial com um cinto e ameaçada com uma arma de fogo.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Era pessoa de bem”, diz irmão de caminhoneiro assassinado e enterrado em praia

Mãe de quíntuplos capixabas posta vídeo emocionante sobre o filho com Síndrome de Down

Colágeno mais potente do mundo: receita com só 5 ingredientes rejuvenesce e dá fim aos gastos em farmácias