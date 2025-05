Dono de loja de aquários é suspeito de abusar de 158 crianças no RS Investigado é suspeito de abusar de 158 crianças nos últimos 16 anos. Foto: Divulgação/ PCRSHomem preso no RS é suspeito de ter abusado... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h46 ) twitter

Investigado é suspeito de abusar de 158 crianças nos últimos 16 anos. Foto: Divulgação/ PCRS O dono de uma loja de aquários preso desde janeiro no Rio Grande do Sul é investigado pela polícia por ter abusado sexualmente de 158 crianças, todas entre 8 e 13 anos, ao longo dos últimos 16 anos. Ele foi classificado como criminoso em série e é apontado como o maior predador sexual do estado.

