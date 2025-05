Doom The Dark Ages é liberado antes do previsto para alguns jogadores Doom The Dark Ages teve acesso antecipado liberado antes do previsto para alguns jogadores da edição premium, gerando discussões. Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h47 ) twitter

Doom The Dark Ages teve seu acesso antecipado liberado antes do horário oficial para alguns jogadores que adquiriram a edição premium. O desbloqueio ocorreu no dia 12 de maio de 2025 às 15h (horário de Brasília), sete horas antes do previsto. Entretanto, nem todos os compradores conseguiram acessar o jogo antecipadamente.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre o que está acontecendo com Doom The Dark Ages!

