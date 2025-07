Dr. Roberto Caproni abre Arena Business com foco em posicionamento e inovação Crédito: DivulgaçãoEspecialista em marketing estratégico, Caproni trará ao Rede Saúde Summit reflexões sobre credibilidade, nichos... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Crédito: Divulgação A Arena Business e Inovação do Rede Saúde Summit, que acontece no dia 24 de julho, no Rede Saúde Summit, no Ferrari Eventos, terá sua abertura marcada por uma palestra com Dr. Roberto Caproni. O especialista é referência internacional quando o assunto é posicionamento estratégico e marketing aplicado à saúde, e tem o objetivo de promover reflexões profundas nos profissionais que atuam na linha de frente do setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Menopausa e ganho de peso: existe uma relação?

Divórcio de Virgínia e Zé Felipe é homologado pela Justiça de Goiás

ES atrai mais de 102 mil novos moradores em 5 anos, diz estudo