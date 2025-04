Duas apostas dividem prêmio da Lotofácil Apostas ganharam prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (28); confira... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 09h00 ) twitter

Apostas ganharam prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Duas apostas acertaram as quinze dezenas sorteadas no concurso 3.378, da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (28). Os jogos premiados são das cidades de Jundiaí (SP) e Bela Vista de Goiás (GO). Cada um vai receber R$ 707.016,36.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e a premiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

