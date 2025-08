Duas apostas dividem prêmio da Lotofácil; veja números sorteados Apostas dividem prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Sorteio do concurso 3460, da Lotofácil, foi realizado na noite... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h38 ) twitter

Apostas dividem prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Duas apostas acertaram as quinze dezenas sorteadas no concurso 3460, da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (04). Os jogos foram feitos nas cidades de Camaçari (BA) e Anápolis (GO). Cada um vai receber R$ 3.413.036,60.

