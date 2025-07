Duas apostas vão receber R$ 2,2 milhões em prêmio da Lotofácil Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVeja o resultado do concurso 3452 da Lotofácil e saiba em quais cidades o prêmio saiu Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Duas apostas realizadas no concurso 3452 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (25), vão receber R$ 2,2 milhões cada no prêmio. Os apostadores de Goiânia, em Goiás, e Salvador, na Bahia, acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e as apostas vencedoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

