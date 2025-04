Duas jovens morrem atropeladas em faixa de pedestres Momento do atropelamento e o carro usado pelo condutor. Foto: Reprodução/XDuas jovens de 18 anos morreram atropeladas na noite dessa... Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h06 ) twitter

Atropelamento faixa pedestres SP

Momento do atropelamento e o carro usado pelo condutor. Foto: Reprodução/XDuas jovens de 18 anos morreram atropeladas na noite dessa quarta-feira, 9, enquanto atravessavam a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, região do ABC paulista, na faixa de pedestres. O impacto da batida foi tão forte que a frente do veículo ficou totalmente destruída.

