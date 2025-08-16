Dupla armada com faca assalta mulher no Centro de Vitória
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSuspeitos roubaram celular, relógio e aliança da vítima; Guarda Municipal acompanhou fuga por videomonitoramento...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Uma mulher de 28 anos foi vítima de assalto, na manhã deste sábado (16), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Dois homens, um deles armado com faca, a abordaram e roubaram o celular, a aliança e o relógio. Após o crime, por volta das 6h12, os suspeitos fugiram de bicicleta em direção à Vila Rubim.
