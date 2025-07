Dupla capixaba é campeã brasileira no tiro com arco Victor Hugo e Clarice no pódio do Brasileiro em Maricá (Foto: Acervo pessoal)Atletas de Serra vencem o Campeonato Brasileiro na categoria...

Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share