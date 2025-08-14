Dupla do ES desafia Pedro Scooby e ídolos mundiais do surfe de ondas grandes Rodrigo Cardoso em ação: capixaba vai surfar no Itacoatiara Big Wave (Foto: Diego Silva, Romerito Lopes, Lucca Biot e Jair Ferreira... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h59 ) twitter

Rodrigo Cardoso em ação: capixaba vai surfar no Itacoatiara Big Wave (Foto: Diego Silva, Romerito Lopes, Lucca Biot e Jair Ferreira) Com a expectativa de ondas de quatro a seis metros, o 7º Itacoatiara Big Wave (IBW) começa no próximo domingo (17), em Niterói (RJ), com grandes nomes mundiais do surfe de ondas grandes, como os atuais campeões Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Michaela Fregonese.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

